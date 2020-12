Christian Rabaud : qu'en est-il du vaccin contre la Covid-19 ?

"Les premiers vaccinés seront les personnels de santé et les personnes les plus fragiles, donc les personnes âgées, mais pas seulement."

Christian Rabaud, épidémiologiste au CHRU de Nancy



La campagne de vaccination contre la Covid-19 doit débuter dès la fin d’année. La Haute Autorité de Santé préconise un plan de vaccination en cinq étapes. A commencer par les personnes les plus fragiles. Ensuite, les personnes de plus de 50 ans, les professionnels vulnérables et les personnes en situation précaire. Puis ce sera au tour des plus de 18 ans.