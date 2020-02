Christophe Bayle, du conseil de développement du Pays Ouest-Charente Cognac

Demain et samedi, un événement se tient sur le territoire cognaçais… entre conférences et table-ronde. L’enjeu pour les organisateurs : voir comment le choix de nos aliments influe notamment sur notre santé et notre environnement… mais aussi sur nos paysages ou la biodiversité… « A Table citoyens » intervient dans une dynamique proche du festival « Faites la transition » porté par le Théâtre de Cognac fin janvier avec différents partenaires…