Christophe Deltombe (Cimade): "la pression migratoire a chuté en Europe"

"Un discours de dénigrement systématique"

Depuis la loi sur l’immigration votée en 2018, la Cimade, et l’ensemble des associations qui travaillent auprès des personnes migrantes, ne cachent pas leur inquiétude, dès que l’on évoque le sujet en France. "Systématiquement, c’est un discours de dénigrement ou de réduction des droits qui se met en place. On est toujours inquiet, et à juste titre. Car les annonces qui sont faites sont des annonces de réduction de droits des personnes" explique Christophe Deltombe, président de la Cimade, une œuvre protestante qui agit depuis 80 ans pour défendre les droits des migrants.

Le président de la République a déclaré "vouloir regarder l’immigration en face", pour ne pas abandonner la question migratoire à l’extrême-droite. "Il met cette question en avant, et souvent avec un discours qui rejoint un peu les obsessions de l’extrême-droite. C’est cela qui nous inquiète car on focalise sur les migrants un certain nombre d’interrogations sur le fonctionnement de notre société, et on désigne le migrant comme le responsable d’un certain nombre de maux de notre société" ajoute-t-il.

Aujourd’hui, tous les partis politiques semblent dépourvus face à l’enjeu migratoire mondial. L’heure peut-être de repenser l’approche politique de l’immigration. "Ce qu’il faut faire, c’est regarder les chiffres et la réalité. Le discours politique sur l’immigration est hystérique : submersion, envahissement, grand remplacement. Les partis sont impuissants face à ces thèses" lance Christophe Deltombe.



Une pression migratoire qui baisse et des chiffres à relativiser

Cela dit, la réalité démontre un nombre croissant de demandeurs d’asile en France. 100.000 en 2017, 120.000 en 2018 et probablement au-delà de 130.000 pour 2019. Sans parler de l’immigration illégale. "Nous ne sommes pas les seuls à connaître une augmentation des demandes d’asile. On n’est pas non plus le pays où il y a proportionnellement le plus de demandes d’asile. Globalement, la pression migratoire a baissé" relativise le président de la Cimade, qui estime qu’une augmentation de 20.000 personnes sur une année est à relativiser.

Ce dernier revient sur les motivations des migrants, à rejoindre la France. On évoque beaucoup ces derniers jours "le tourisme médical" : profiter du statut de demandeur d’asile pour venir obtenir des soins que l’on n’aurait pas dans son pays. Pour Christophe Deltombe, "on quitte son pays pour beaucoup de raisons, et la raison médicale est marginale".



Et si cela nous arrivait ?

Malgré toutes les mesures qui sont déjà plus ou moins annoncées, et qui inquiètent la Cimade, l’association se réjouit de l’une d’entre elles : l’accélération de l’examen des demandes d’asile. "C’est toujours une bonne chose que d’accélérer l’examen des dossiers, et d’augmenter les moyens de l’OFPRA. À chaque fois que l’on affirme qu’il y a un abus de recours au droit d’asile, on le fragilise" estime Christophe Deltombe.

A l’occasion de ses 80 ans, la Cimade a lancé une campagne poignante. Une série de courts-métrages intitulée "Quand tout bascule". "Ce sont quelques petites histoires très courtes qui arrivent à des personnes migrantes, racontées en voix off par des personnes migrantes qui ont vécu ces histoires. Elles invitent à réfléchir sur le fait de savoir comment on réagirait si cela nous arrivait" conclut Christophe Deltombe.