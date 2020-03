CHRO PATRIMOINE

Tout commence le 30 mai 1631 ...

C’est le jour où Théophraste Renaudot lance "La Gazette", un hebdomadaire de quatre pages où l’on pouvait trouver des nouvelles de la vie politique et diplomatique. La Gazette a eu beaucoup de succès car elle était réputée claire et bien informée. Quand je dis beaucoup de succès, à cette époque cela signifie un tirage d’environ 800 exemplaires chaque semaine… Mais rappelons qu’au XVIIe siècle, seule une minorité de Français savent lire et encore moins ont les moyens d’acheter un journal.

Le grand essor des journaux aura lieu au XIXe siècle, dans toute l’Europe, avec des centaines de titres de quotidiens et de périodiques et des tirages, pour certains, de plusieurs millions d’exemplaires.

Tout ce patrimoine est donc conservé à la Bibliothèque nationale de France…

En effet, la BNF comme on l’appelle, ne conserve pas uniquement les livres mais aussi… 4,5 kms linéaires de journaux et revues ! Ce riche patrimoine est en cours de numérisation, à la fois pour sa sauvegarde et afin de rendre sa consultation plus aisée.

Dans la foulée, l’institution a ouvert depuis deux ans, un site appelé Retronews.fr dédié à la presse française et francophone. Il permet l’accès à 800 journaux numérisés, qui couvrent la période entre 1631 donc, et 1950 (pour des questions de droits). Il s’adresse à tous les amateurs d’histoire, les chercheurs, les élèves, les généalogistes et… pourquoi pas ? Les journalistes !

Pour chaque titre, un important travail d’indexation est effectué qui fait ressortir les noms de personnes, de lieux et d’organisations afin de pouvoir ensuite proposer des recherches très fines. Les 60 millions d’articles numérisés sont répartis en quinze époques. Ce site a donc pour première fonction de proposer des recherches dans le maquis touffu de la presse.

L’accès est gratuit au premier niveau, si vous tapez un seul mot-clé comme par exemple,au hasard, « choléra» en référence à l’épidémie meurtrière de 1854 ou « La Goulue» car vous souhaitez apprendre comment la médiatisation de cette chanteuse de la Belle Epoque a progressé et a contribué à sa célébrité. Mais il est nécessaire de souscrire un abonnement d’une dizaine d’euros par mois pour pouvoir croiser les champs et affiner sa demande.

L’autre versant de Retronews est encore plus intéressant. En effet, ce site est devenu en lui-même un média, un site d’histoire, mais vue par la presse, avec une équipe de journalistes et d’universitaires qui puise dans cette abondante matière d’archives pour en tirer des articles à destination de tous. Plus de 300 événements historiques ont ainsi donné lieu à un dossier.

Vous saurez ainsi tout sur « la tentative d’assassinat de Louis XV » ou encore « La première élection au suffrage universel masculin en 1848 ».

Dans la jungle actuelle d’Internet, si vous cherchez à vous appuyer sur des synthèses rigoureuses mais accessibles autour de sujets d’histoire, je ne peux que vous recommander d’aller y faire un tour.