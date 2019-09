Chronique du secours catholique

Bonne rentrée ! Bonne rentrée ! Bonne rentrée ! Vous voyez, c’est l’expression de saison !

Rentrée scolaire, pastorale, politique, associative, sociale ; je souhaite, à vous qui nous écoutez, vraiment, une bonne rentrée, des bonnes rentrées.

Mais permettez-moi de penser à Jacky, qui rêve de rentrée mais qui comme d’autres n’a pas pu partir en vacances. Jacky est de Bobigny ; viré de son entreprise, chômage, dettes, la rue. Il est actuellement en foyer. Il a un cœur en or mais les galères ça abîme et il faut du temps pour reprendre confiance.

La dernière fois que je l’ai rencontré, son visage était rayonnant ! heureux ! Il venait de voir sa fille Sophie, qui lui a raconté ses vacances : 15 jours dans une famille d’accueil du Secours Catholique à Quiberon, en Bretagne. Imaginez : plage, spectacles, pêche de crabes, de couteaux, une sortie en bateau, un feu d’artifice ! Quelle joie pour Sophie mais aussi pour Jacky, heureux de la joie de sa fille.



Aujourd’hui l’on compte plus de 44% de personnes qui ne partent pas en vacances, dont 3 millions d’enfants, 1 enfant sur 3.

C’est pas rien et c’est pas juste.

Alors je souhaite que grâce à nos solidarités de nombreuses personnes en galère puissent partir et raconter, comme Sophie à son papa et à ses copines à l’école, leurs vacances.

Alors à tous je souhaite une bonne rentrée en osant rencontrer, fréquenter les Jacky qui nous attendent, pour transformer leur rêve en réalité ; c’est possible, nous en sommes capables.

Bon chemin de fraternité à tous !

Bonne rentrée



