Chronique Europe

C’était un sujet très français, ayant trait à ce qu’on considère comme étant le

cœur vital de la souveraineté nationale. Et, ce fut un discours très européen qu’a

livré le Président français. Discours dans lequel, tout en rappelant les

fondamentaux de la doctrine française en matière de dissuasion, Emmanuel

Macron affirme : « les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension

européenne ». L’expression n’est pas neutre, la dissuasion française ayant

vocation à protéger précisément les intérêts vitaux de la France. A partir de ce

constat, le Président français ouvre la porte aux Européens qui y sont prêts pour

entamer un dialogue stratégique sur (je cite) « le rôle de la dissuasion nucléaire

française dans notre sécurité collective ».

Cette proposition du président Macron s’inscrit dans la continuité de ses efforts

pour promouvoir le développement d’une culture stratégique commune. En

proposant aux Européens de participer notamment aux exercices des forces

françaises de dissuasion, le Président entend tirer les conséquences pour la

sécurité de l’Europe du Brexit. La France est désormais le seul Etat membre de

l’Union à être doté de l’arme nucléaire et elle souhaite la mettre au service de la

sécurité des Européens. Pour autant la proposition du président Macron ne va

pas jusqu’au partage de la décision (qui reste un enjeu de souveraineté

nationale) ni, comme le proposait un député allemand la semaine dernière, à

placer la dissuasion française sous commandement européen.

Si les Américains décidaient de quitter l’OTAN, la France pourrait-elle offrir une alternative crédible à ses partenaires

européens ?

C’est un vieux serpent de mer et une vieille ambition française : la dissuasion

française peut-elle se substituer à celle des Etats-Unis si ceux-ci venaient à se

désinvestir totalement de la sécurité du continent européen ? C’est peu

probable. Et, cela n’est pas tellement, comme certains veulent le croire, une

histoire de nombre de têtes nucléaires – les batailles de chiffre dans ce domaine

sont hors de propos – mais bien une question de confiance, de rapport entre

Européens. Aujourd’hui force est de constater que ceux-ci sont prêts à s’en

remettre aux Américains pour ce qui est de leur sécurité mais pas à l’un d’entre

eux. Cela peut apparaitre paradoxal à première vue mais c’est finalement assez

logique. Car, au cœur même du projet européen, il y a cette idée d’égalité entre

les peuples et entre les Etats européens. Toutes proportions gardées, il est assez

éclairant de faire le parallèle avec le cas de l’Euro : quel Etat européen aurait

accepté la monnaie unique si la politique monétaire avait été fixée

unilatéralement par la Banque Centrale allemande ?

Ceci ne signifie qu’une chose : si nous venions à développer une dissuasion

européenne, il faudrait que le pouvoir de décision en soit partagé. Et, avant d’en

arriver là, nous avons, nous Européens, une longue route à faire ensemble.