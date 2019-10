Chronique secours catholique

Il y a peu, j’ai appris par Franck, un habitant à la rue, que Bernard, un de ses amis SDF, est mort. Ils étaient un tout petit nombre à l’accompagner au cimetière. Ces personnes nous les croisons tous, nous les connaissons parfois.

Quelques jours plus tard j’étais à Marseille, où j’ai participé de 18H30 à minuit à la tournée de nuit avec une équipe de bénévoles du Secours Catholique. L’arrivé de la voiture est attendue : soupe de légumes, sandwichs, café, nouilles chaudes… temps d’écoute… d’un bout de conversation… certains de l’équipe les connaissent bien et s’inquiètent ou se réjouissent en rencontrant l’un ou l’autre.

Un grand Merci à tous ces bénévoles…

Mais au retour, nous savons que notre lit nous attend. Et pour Éric, Pascale, un hall d’immeuble, un parking et même, pour Joëlle et son compagnon : un coin de cimetière.

Une dédicace au plus de 140 000 personnes sans-abris de nos rues de France… et aux 566 morts dans la rue dénombrés l’année dernière.

A l’image de Marseille, depuis 70 ans nous militons pour le droit au logement. Nous avons mis en place des alternatives d’accueil et d’hébergement : 70 accueils de jour et 19 centres d’hébergement grâce à l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC).

Mais c’est trop peu bien sûr !

Alors, il ne faut surtout jamais s’habituer. S’arrêter discuter… N’ayez pas peur !

S’engager dans les associations. Participer financièrement à la création d’hébergements. S’attaquer aussi aux causes par vos engagements politiques. Le pape François parle de Société du déchet où même des enfants, des femmes, des hommes n’ont de place que dans nos rues...

Tous les petits pas que nous ferons ensemble contribueront au droit d’avoir un toit, c’est un devoir de fraternité, n’attendons pas, réveillons nos solidarités.