Chronique secours catholique

La situation est elle si grave que cela en Amazonie ?

Oui, très grave et on ne compte plus les milliers d’hectares qui partent en fumée, les rivières qui sont polluées par les hydrocarbures ou les tonnes de mercure utilisées pour l’orpaillage illégal ; les millions d’arbres abattus pour faire des routes , des mines ou des barrages gigantesques.

Pour répondre à cela, il faut s’informer, ouvrir les yeux, relire Laudato SI. Soutenir les populations indigènes qui s’organisent et résistent avec courage ... et changer radicalement de mode de vie et de consommation ! Tout est lié.

Nous sommes tous amazoniens surtout nous français avec la Guyane , mais aussi parce que l’Amazonie est le 1er poumon de la planète - le 2ème étant le bassin du Congo. Si l’Amazonie meurt nous mourrons tous !

Va t on renoncer au célibat des prêtres ?

Bien sûr que non. La loi du célibat reste bonne pour l Eglise et elle demeure n’en déplaise à ceux qui aiment les fake News ! La vraie question est celle de l’eucharistie : peut-on laisser des communautés sans eucharistie pendant des mois ? Peut-on faire Eglise sans célébrer l'eucharistie ? Non bien sûr, alors peut être faudra-t-il dans certains cas exceptionnels que des hommes sages soient ordonnés pour porter l’eucharistie à leurs frères. De même que des femmes, religieuses notamment qui exercent des ministères essentiels pour les communautés isolées devront être reconnues, pourquoi pas un ministère diaconal ? Les peuples d’Amazonie nous invitent à inventer un Église présente.

Merci au pape François qui a lancé ce synode pour une « écologie intégrale et pour l'Eglise « - c’était le titre - merci aux évêques, cardinaux , religieux et amérindiens qui ont travaillé sans relâche. Et attendons avec impatience les décrets qui seront promulgués prochainement par le pape. Alors il sera urgent d'agir.