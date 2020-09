Ciné Comédies : on va bien rrire !

La ville de Lille et la Région s’offrent un grand éclat de rire : le Festival CineComedies du 30 septembre au 4 octobre prochain. L'essentiel de la programmation sera proposé aux cinémas Majestic et UGC de Lille. Quelques évenements ponctueront aussi la Région et accrocheront un sourire aux visages des nrodistes !