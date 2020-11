Cinéma sur le petit écran

L'offre de cinéma sur petit écran est large pendant ce confinement. Il faut noter effectivement l’effort de chaînes comme France Télévision qui a modifié ses grilles de programmes pour faire une place plus large au cinéma. Et qui s’est engagée notamment à proposer au moins un film par soir, en prime time, sur l’une de ses chaînes (France 2, France 3,…).

"Tout en haut du monde" de Rémi Chayé

Je vous donne tout particulièrement rendez-vous chaque samedi soir pour un film familial sur France 4. Et notamment ce samedi, avec le magnifique film d’animation de Rémi Chayé, "Tout en haut du monde".

C’est une aventure exaltante, au dessin épuré, qui se passe au pôle nord, où Sacha, une jeune aristocrate russe de la fin du XIXème siècle, part sur les traces du bateau disparu de son grand père explorateur.

UNE COLLECTION DE premiERS FILMS MISE EN LIGNE GRATUITEMENT PAR France télévision

Je vous invite aussi à aller puiser dans cette mine de pépites cinématographiques, 13 en tout. J’ai un faible pour les premiers films, c’est toujours très personnel et sincère. Et c’est émouvant de voir naitre un style artistique, et parfois on est surpris par la maîtrise de ce qui pourrait n’être qu’un coup d’essai.

Et puis, rétrospectivement, c’est intéressant aussi de voir comment un premier film porte en lui un thème, qui va ensuite se déployer sur toute une filmographie. C’est le cas de Céline Sciamma par exemple, qui, depuis "Naissance des pieuvres", n’a jamais arrêté d’explorer le thème de la féminité, sous toutes ses formes.

"Versailles" de Pierre Schoeller

"Versailles", de Pierre Schoeller est moins connu. Il s’intéresse aux personnes en marge de la société, et qu’il nous fait changer de regard sur l’exclusion. Il situe son histoire à deux pas des fastes de Versailles mais il évite tout manichéisme et fait preuve au contraire d’une très grande sensibilité.

L’histoire, c’est celle de Nina (jouée par Judith Chemla) une jeune femme sans travail, qui vit à la rue, et qui vient de passer la nuit dans un foyer avec son fils de 5 ans, Enzo. Au matin, elle déambule avec lui dans le parc du château, puis ils s’enfoncent dans la forêt, et ils tombent sur la cabane de Damien, un SDF joué par Guillaume Depardieu, à qui Nina va laisser son fils, sans aucune autre explication.

Ce qui est beau dans le film, c’est la manière dont le réalisateur rend visible par la mise en scène, la confiance et l’amour qui grandit en eux, même quand leurs vies bifurquent.