Claudine Ganter, et la coopération transfrontalière durant l'épidémie

Alors que le déconfinement approche en France, qu'il s'assouplit en Suisse et qu'il a déjà eu lieu en Allemagne, franchir la frontière entre ces pays reste compliqué. Le conseil rhénan essaye de faire évoluer la situation.



Le conseil rhénan est un organe réunissant des élus français, allemands et suisses de la zone du Rhin supérieur, pour évoquer les questions de coopération transfrontalière.



En pleine période d'épidémie, la mobilité des travailleurs transfrontaliers est parfois complexe. Pour améliorer la situation, le conseil rhénan essaye notamment de faire rouvrir petit à petit les points frontières.



Claudine Ganter est conseillère du Grand Est en charge des relations internationales et transfrontalières et vice-présidente du conseil rhénan. Elle répond aux questions de Benjamin Vernet.