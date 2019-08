Clermont Foot 63 : Jonathan Iglésias prolonge pour une 4ème saison en Auvergne

A 30 ans il compte parmi les hommes forts du coach Pascal Gastien. L'uruguayen Jonathan Iglésias a signé un nouveau contrat avec le Clermont Foot ce jeudi 15 août. Le milieu de terrain et capitaine du club auvergnat s'est engagé jusqu'en 2021 (plus un an en option).

4ème prolongation de l'intersaison

Jonathan Iglésias entamme ainsi sa 4ème saison avec le Clermont Foot 63 en qualité de capitaine. L'an dernier il avait joué 33 matchs de Ligue 2 et était l'auteur de 4 buts. Il s'agit de la 4ème prolongation avec l'effectif clermontois après Vital N'Simba, Alassane N'Diaye et Florent Ogier.