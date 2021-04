Clermont : le Stade Nautique Pierre de Coubertin ouvre plus de créneaux "grand public" pour les vacances scolaires

Malgré l'acte 3 du confinement, il est toujours possible de piquer une tête au stade nautique Coubertin de Clermont-Ferrand. Selon la préfecture l'ouverture du bassin extérieur relève de l'activité de plein air. Un soulagement pour François Guay, directeur de la piscine Coubertin : « ça nous permet de retrouver une activité proche de la normale et d'augmenter un peu notre jauge d'accueil ».



Reportage de Thomas Loret :

Depuis une semaine, le stade nautique propose un créneau grand public entre 17h et 18h30 chaque soir et les réservation vont bon train. En effet, chaque plage (limitée à 40 personnes) affiche complet plusieurs jours à l'avance. « C'est nos dernières petites libertés. On essaie d'en profiter jusqu'au bout » précise Claire, nageuse habitante de Durtol à 5 km de là.

Les nageurs se pressent pour profiter de ce retour à l'eau, car 1h30 (temps de vestiaire compris) c'est très court. Le bassin extérieur et son toit ouvrant offre une dizaine de couloirs de nage, limité à 7 personnes par ligne d'eau. « Certains essaient d'installer une régularité, c'est pourquoi on a limité à deux réservations par semaine et par personne, pour accueillir un maximum de monde » précise François Guay.

Des créneaux supplémentaires pour les vacances scolaires

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui n'ont pas encore pu en profiter. « A partir de la semaine prochaine on passe en horaire de vacances avec 5 créneaux par jour du lundi au samedi et 4 créneaux le dimanche », précise le directeur du stade nautique Coubertin. La demande devrait en effet être plus forte dans les prochains jours affirme-t-on à l'accueil.

Il y a toutefois des conditions pour accéder à la piscine. Il faut tout d'abord disposer d'un abonnement avec un numéro de carte. « Si vous avez réservé et que vous ne venez pas, vos points seront tout de même décompté car vous bloquez un créneau » précise-t-on au guichet. Il faut également vivre dans un rayon de 10 km autour de la piscine.