Club, voilà un mot devenu en ce moment synonyme d’activité difficile. Lorsqu’on dit club on pense souvent d’abord aux clubs sportifs, de football, d’handball, de tennis, etc. mais en fait il y a aussi les clubs de joueurs d’échecs, de scrabble, les clubs de couture, de cuisine. C’est qu’il ne s’agit pas seulement de se mesurer à quelqu’un pour progresser mais aussi d’avoir de vrais contacts. Eh bien en ce moment pas de réunion de club autre que par internet et par téléphone. Mais club, c’est un mot qui a une longue histoire et une belle résistance…

Je vais peut-être commencer par rendre hommage à ma grand-mère paternelle qui me faisait rire sans le vouloir parce que quand j’étais enfants, je l’entendais parler du cluub, qu’elle prononçait comme les rhubarbes de son jardin. Et puis un jour vers 25 ans, c’était hier, je me suis aperçu que Pierre Larousse dans son petit Dictionnaire de 1856, donnait au mot club la prononciation cluub. Donc ma grand-mère prononçait club comme au XIXe siècle. Alors pour revenir à l’origine de ce mot, il vient bien par la mer du nord, mais d’abord par les Vikings, parce que c’est un mot de leur langue, le norrois, mot désignant un bâton épais, servant d’armes, une sorte de long gourdin. Il nous en reste une trace dans un sport bien pacifique, le golf avec le club, autrement dit la crosse de golf. Or il se trouve que jadis croiser ces bâtons, ces clubs, correspondaient à un symbole de force, de puissance et c’est ainsi qu’est né ce que nous appelons « trèfle » aux cartes, mais qui pour les Anglais est le club et représente deux clubs disposés en croix. De fait, l’image de ce croisement de bâtons, symbole de force, a fait naître en Angleterre l’idée d’un regroupement de personnes poursuivant le même objectif.

C'est ce sens qui s’est développé en Angleterre dès la fin du XVIIe et qui est attesté en 1743 dans une France, alors admirative des Anglais. Avec d’abord des clubs politiques, vigoureux sous la Révolution puis au XIXe des clubs de sport et de toutes sortes d’autres activités. Et comme les clubs anglais étaient confortables, vint le fauteuil dit un club. Et ma grand-mère rêvait d’avoir un fauteuil cluub. Bon, c’est décidé, dès le déconfinement, je pars à la recherche d’un club, le fauteuil…