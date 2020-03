Voilà en effet ce que je lis ce matin dans la presse d’hier : « 130 cas confirmés en France et 72 font partie d’une chaîne de transmission ou d’un cluster ». Et ici ce « chaîne de transmission » ou « Cluster » est à prendre avec une valeur d’équivalence. Et comme hélas on entend de plus en plus souvent ce mot, il nous faut le traduire.

Et là il faut remonter aux sources de ce mot anglais. « Cluster » en anglais signifie une grappe de fruits, de cerises par exemple, mais aussi de bananes, de fleurs, un groupe d’arbres ou de personnes, un rassemblement, ou encore un petit groupe d’îles. Il vient en fait de klutto, un mot de très ancien germanique – le protogermanique - où il désignait un bloc, une sorte de forme ronde, coagulée, qui en anglais a notamment désigné une masse ronde, d’où le mot voisin de cluster, clot, désignant dès 1590 une coagulation, et le verbe to clot, coaguler. De la grappe de fleurs à la coagulation, le contraste est saisissant mais l’image semblable.

Ainsi le « cluster » désigne-t-il un agglomérat et c’est en 1965 qu’il est pour la première fois attesté en français. Il a tout d’abord désigné un petit nombre d’objets : un cluster d’îles, d’étoiles, et en génétique, on a évoqué le cluster d’un ADN – et c’est là où on préfère mille fois le mot grappe qui en est la vraie traduction – et on évoque en l’occurrence un cluster de gènes, regroupées sur une même région du génome. Le mot a été aussi repris par les linguistes qui appellent cluster, le regroupement dans un mot de deux à trois consonnes se suivant. On le retrouve aussi en musique où il s’agit de plusieurs notes jouées en même temps avec le poing la paume, ou l’avant-bras.

Et depuis dix ans environ, on parle de cluster pour un regroupement de laboratoires, de centres de recherche, d’entreprises, et on évoque même un cluster dans le domaine thérapeutique. Et donc pour fermer la boucle souhaitons que ces clusters éradiquent les clusters du coronavirus. À dire vrai, que le mot disparaisse vite avec cette réalité. Et qui je puisse tranquillement faire sur mon piano ou ma guitare non pas des clusters mais des grappes de notes !