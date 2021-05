Coach sportif à domicile : la solution pour faire du sport en période Covid ?

Faire du sport en période Covid, c’est compliqué. Les salles de sports sont fermées, les piscines aussi, on doit se rabattre sur les parcs ou le running solo pour pratiquer. Une étude ifop réalisée sur la période de mars à mai 2020 a évalué une prise de poids chez 57% des français. Le gouvernement vise cependant la réouverture des salles de sports en juin. Une date plus tardive que pour les terrasses de bars, restaurants, et certains lieux de culture, annoncée pour le 19 mai. Pour le moment, donc, il reste impossible de gonfler les muscles pour les férus d'haltères, à part à la maison. Justement, les coachs sportifs à domicile, eux, sont autorisés à exercer, sous certaines conditions sanitaires, et sont de plus en plus nombreux. Une pratique arrangeante pour les clients. On parle de la situation de cette profession durant la crise sanitaire avec Typhaine Anghilieri, coach sportive Domicilgym à Nancy.