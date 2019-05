Cobra Zéro : le jeu vidéo de sensibilisation au handicap

"Cobra Zéro" ce n'est pas une série policière, mais un jeu vidéo destiné à sensibiliser les salariés à la question du handicap invisible en entreprise. Derrière ce jeu : l'association LADAPT et l'entreprise DOWiNO spécialisées dans le "serious game".

Une idée partie d'un constat : l'idée de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est quelque chose de tabou et de peu connu dans le quotidien des salariés.

Le principe du jeu, conçu en six mois, est simple. Il y a trois personnages. Ben, en situation de handicap invisible, Joseph, reconnu comme handicapé et Alice, leur manager. Le jeu est découpé en trois chapitres, un par personnage et est basé sur des questions afin de mieux comprendre et connaître la question du handicap en entreprise.

Le jeu est pour l'instant réservé aux entreprises et aux salariés, mais les promoteurs souhaitent en faire une série. Le jeu est disponible à partir de 2000€ pour les entreprises, il est gratuit pour les utilisateurs et modifiable sur demande.

Il est présenté au salon handicap, emploi et achats responsables qui s'ouvre ce 28 mai à Paris.