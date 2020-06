C’est-à-dire vrai un mot usé à tout propos qui m’énerve un peu, n’étant pas d’un tempérament à me mettre en colère et la trouvant puérile et stérile souvent, donc en souriant, on va essayer de le décrypter.

Il vient directement du latin impérial cholera, où il désignait une maladie que l’on considérait comme venant de la bile, ce latin étant en fait issu du grec khôlê, où il désignait la bile, tout en étant en grec vaguement synonyme de la « colère », attribuée à la bile. On la retrouve celle-ci de tous temps assimilés à quelque chose de négatif dans l’expression « se faire de la bile »… En bas latin « cholera » désigna finalement aussi sentiment de vif mécontentement, et le mot entra sous sa forme française, colère, au XV siècle. Pendant que le mot cholera continuait sa carrière médicale si je puis dire, passant tel quel en français, attesté en 1456, en gardant son h. Cette maladie épidémique très grave se manifestant par « des vomissements, des crampes, un grand abattement » fit longtemps des ravages et il presque éradiqué.

Pour revenir à la « colère » très à la mode en ce moment, on retiendra volontiers ce qu’en dit l’abbé César de Rochefort en 1685 dans son Dictionnaire général et curieux rarement cité hélas, et voici son commentaire : « la colère, c’est une furie qui ne respire que la vengeance, une peste qui jette la division entre les amis, un monstre plus cruel que le tigre & la panthère, qui tourne souvent ses armes contre soy-mesme quand il ne peut tirer raison des outrages qu’il a reçus » Et de fait les proverbes vont aussi dans ce sens… "La colère est mauvaise conseillière" ou encore cette citation de Voltaire « Un seul mot quelque fois désarme la colère », Eh bien cherchons ces mots. Et si la colère vient d’une personne responsable alors, je me souviens de l’anecdote du chef indien du Mexique voyant un conquistadore se mettre en colère sur un de ses soldats et qui lui déclara : « Vous êtes chef et vous vous mettez en colère ? » La colère décrédibilise totalement en effet celui qui la manifeste. Ah, Antoine, la colère, vraiment ça me met en colère !