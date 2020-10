Colette Bonnet : La saison des champignons redémarre !

"Il faut faire très attention à la cueillette des champignons. Certains peuvent être toxiques et entrainer des greffes de foie ou de rein" Colette Bonnet, vice-présidente de la Société Lorraine de Mycologie.



L'automne revient, et la saison des champignons redémarre. Chaque année, des amateurs de champignons sauvages font preuve d'imprudence et mangent des espèces non comestibles et toxiques. Colette Bonnet nous explique comment éviter cela. Elle revient également sur les réglementations de la cueillette et les conséquences du changement climatique sur la récolte.