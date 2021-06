Collecte "La mère et l'enfant 2021", un mois pour aider les plus fragiles !

Depuis le 20 mai et jusqu'au 20 juin, l'Union Nationale des associations familiales organise avec 20 associations dont les AFC une collecte pour venir en aide aux jeunes mères ou futures mamans en difficultés. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves les années précédentes et que nous présente Marie Andrée Blanc, la présidente de l'UNAF et de l'UDAF 43.