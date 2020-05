Collèges : retour en classe pour près de 4 600 drômois

Après les maternelles et primaires, ce lundi ce sont les collégiens qui retrouvent leur établissement.

Avec beaucoup d’aménagements, de marquages au sol et de rubalise : des escaliers, des couloirs en sens unique, un lavabo sur deux condamné parfois. Finis aussi les changements de salles pour les élèves : ce sont les professeurs qui se déplacent.

En Drôme, les 14 collèges privés ouvrent, sur les 37 publics seul Marcel Pagnol à Valence ouvrira avec un peu de retard. Le collège est en restructuration, il ouvrira lundi 25 mai.

La priorité est sur les 6ème et 5ème dont les parents souhaitent un retour en classe. Selon un sondage, près de 3 000 élèves dans le public seraient de retour aujourd’hui, 1 600 dans le privé.

Quant à la restauration scolaire, selon Marie-Pierre Mouton la Présidente du département de la Drôme, « la norme est la reprise », dans les faits ce n’est pas le cas partout.



Parmi les restaurants scolaires qui restent fermés : les collèges Emile Loubet, Camille Vernet, Jean Zay à Valence, idem pour Gustave Jaume à Pierrelatte.

Tous les élèves seront munis de masques. Le département s’est engagé à fournir un masque lavable 60 fois à chaque élève.

Pour cette reprise, la priorité est d’abord donnée aux 6ème et 5ème. Quant au retour des élèves de 4ème et 3ème, la date reste incertaine et pourrait, selon Mathieu Sieye, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme, être différente selon les établissements.



A Beaumont-les-Valence par exemple, dernier collège construit en Drôme, 120 collégiens sont accueillis ce lundi dans 5 groupes. Le gymnase reste fermé.