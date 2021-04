« Comme les vaccins, les autotests arrivent en pharmacie au compte-gouttes »

Depuis lundi 12 avril 2021, les pharmacies ont le droit de vendre des autotests pour dépister le Covid-19, mais on n'en trouve pas partout, loin de là. Pharmacienne à Chemillé et présidente de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, Isabelle Nicolleau n'a pas encore reçu les siens. "Après les masques et les vaccins, on fait face à une pénurie de tests", déplore-t-elle. En attendant, elle nous explique comment fonctionnent ces autotests.