Commémorer le 11 novembre en 2020

Nous sommes en 2020, 102 ans après l’armistice et l’atmosphère est pour le moins pesante. L’épidémie et les attaques terroristes de ces dernières semaines sont des épreuves lourdes que nous traversons. Alors qu’est ce qui relie ces deux périodes, la Première guerre mondiale et les crises d’aujourd’hui ? "Certainement le sentiment d'unité nationale, explique Mgr Antoine de Romanet l’évêques aux armées. Si la France a pu remporter le premier conflit mondial, c'est parce que la base a tenu. On voit se développer aujourd'hui beaucoup de réalités d'entraide, une attention renouvelée aux personnes âgées remarquable."

Penser aux soldats

Ce mercredi 11 novembre c’est aussi l’occasion de penser aux soldats engagés pour défendre notre liberté. Des militaires en mission sur le terrain dans l’hexagone mais aussi en opérations extérieures, au Sahel, au Proche et Moyen-Orient, sur les mers du globe. Des militaires bien loin de leur base et qui paradoxalement soutiennent leurs familles. "De manière habituelle, ce sont les familles qui soutiennent ceux qui sont en opération extérieure. Et là ce sont ceux qui sont en opex qui ont à soutenir leurs familles dans ces circonstances. Le rôle des aumôniers militaires est de permettre à chacun de pouvoir trouver une stabilité personnelle, un ancrage spirituel et un sens dans ce qui est vécu", explique Mgr Antoine de Romanet.

Tenir le cap pour le meilleur, car Mgr Antoine de Romanet l'affirme : une crise est une épreuve, un moment de vérité mais aussi l’occasion de rebondir.

Pauline de Torsiac 10 nov. 2020 17:53 (il y a 14 heures) À Simon , moi , Jean-Baptiste