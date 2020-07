Faciliter l'accès aux soins bucco-dentaires des plus fragiles, informer, former et témoigne. C'est l'objectif du colloque national organisé par Santé Orale et Soins Spécifiques les 8 et 9 octobre 2020 à Orléans. Les explications du docteur Charlotte Gallazzini, chirurgien dentiste, chef du service de l’unité de soins dentaires à l’hôpital d’Orléans.