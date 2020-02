Comment l'Eglise se mobilise dans les zones rurales

La plus grande ferme de France a ouvert ses portes samedi à Paris. Les évêques des diocèses ruraux en profitent pour aller rencontrer les agriculteurs, prendre conscience des réalités de leurs métiers et des enjeux humains et pastoraux des campagnes françaises.

Les évêques s’interrogent aussi sur la présence de l’Eglise dans les zones rurales. Comment faire vivre les paroisses sur des territoires très étendus ? Comment accompagner les chrétiens les plus éloignés des clochers ? Réponses de Mgr Jacques Habert, l’évêque de Séez, dans l’Orne, qui a la charge d’accompagnateur de la mission du monde rural de la Conférence des évêques de France.