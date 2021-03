Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté notre sommeil ?

La qualité de notre sommeil a été fortement bouleversée par l’arrivée de la crise sanitaire. De plus en plus de personnes sont confrontées à des troubles du sommeil et à des insomnies. Une augmentation de la consommation de somnifères a été observée depuis un an. Le virus lui-même a des conséquences d’un point de vue médical sur notre santé et, donc, notre sommeil. Mais la crise sanitaire dans son ensemble impacte notre sommeil à cause du stress et de l’anxiété qu’elle génère. Le professeur Hervé Vespignani, directeur médical de BioSerenity France, le rappelle : le sommeil est une fonction importante qui préserve la qualité du cerveau ainsi que la qualité de vie.