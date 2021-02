Comment le Covid-19 a-t-il impacté le travail de la douane sur le terrain ?

"La douane était en première ligne lors du premier confinement pour assurer l'acheminement et le dédouanement des premiers masques et gels".

Thomas Daguin, chef divisionnaire de Lorraine Nord



De nouvelles missions sur le terrain, des gestes barrières à respecter lors des fouilles, des attestations de déplacement à vérifier... Depuis un an, l’épidémie de Covid-19 a modifié, pour la douane, sa manière de travailler. Mais malgré les confinements et restrictions de déplacement, 2020 aura été, pour la douane, une année exceptionnelle en termes de lutte contre la fraude.