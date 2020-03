Du côté des agriculteurs, évidemment, pas de télétravail possible. Les professionnels continuent à travailler normalement en évitant les contacts. Le gouvernement a confirmé aux organisations professionnelles qu'aucune attestation n'est requise pour la conduite de tracteurs, automoteurs et télescopiques, et que tous les déplacements en lien avec l’activité agricole sont autorisés. Ce n'est pas ça qui inquiète particulièrement les agriculteurs.