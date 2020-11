Comment les agriculteurs se sont-ils emparés des réseaux sociaux ?

Ce jeudi 5 novembre 2020, l'Ecole supérieure d'agricultures d'Angers organise l'Esa Connect, en direct sur Youtube, confinement oblige. Cette année, les rendez-vous de l’agriculture connectée s’intéressent aux rapports entre l’agriculture et les réseaux sociaux. Sept conférences et tables-rondes sont au programme de 9 h à 17 h. "Face aux postures critiques parfois déconnectées de la réalité, les agriculteurs se servent de Youtube ou Twitter pour montrer et expliquer ce qu'ils font, vidéos à l'appui", observe Bertille Thareau, sociologue à l’Esa.