Comment les brigades sanitaires vont-elles limiter la propagation du Covid-19

Ce mercredi 13 mai sont mises en place les brigades sanitaires, chargées de retrouver les "cas contacts" pour limiter une reprise de l'épidémie.



Quand une personne est testée positive au Covid-19, il est essentiel de retrouver tous ceux avec qui elle a été en contact et qui pourraient être contaminés. Il s'agit de toutes les personnes qui sont restées au moins un quart d'heure avec la personne, à moins d'un mètre de distance et sans masque, durant les dernières 48 heures.



Ce sont les brigades sanitaires qui vont être chargées de retrouver et de suivre ces "cas contacts". Elles sont dirigées par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie départementales (CPAM).



Maxime Rouchon est le directeur de la CPAM du Bas-Rhin. Il présente la mise en place de la brigade, au micro de Benjamin Vernet.