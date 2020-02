Comment les jeunes chrétiens peuvent ils trouver leur place dans la société ?

"Influenceur ou follower ? Répondre aux défis culturels et spirituels de notre monde". Pas moins de 700 étudiants catholiques venus de toute la France se sont retrouvés le week-end dernier dans la capitale alsacienne pour s’interroger sur leur rôle à jouer dans la société. Une invitation à répondre à l’appel du Pape François qui demande aux jeunes de s’inculturer et d’être, des influenceurs de Dieu. Le Père Régis Peillon est l’aumônier national de Chrétiens en grande école. Il revient sur RCF sur l’état d’esprit de ces jeunes.



Quelle place en tant qu'influenceur ?

Les étudiants rassemblés ce week end à Strasbourg viennent des aumôneries des grandes écoles française, écoles d’ingénieurs, de commerce, d’études politiques ou d’art. Des étudiants qui ont pourtant souvent des lacunes lorsqu’on les interroge sur le contenu de la foi chrétienne. C’est ce qu'a constaté frère Cyrille-Marie Richard, prêtre dominicain et aumônier des étudiants.

Pourtant, certains ont déjà cette foi vibrante pour le Christ et ont trouvé leur place d’influenceur. C’est le cas de trois jeunes lyonnais qui se sont lancés dans un projet fou Stéphanie : la création de " l'école Pierre", une école dont l’objectif est de former des jeunes capables d’amorcer une transformation créative et missionnaire profonde de l’Église. La formation s’effectue en dix mois et propose aux 18-26 ans une immersion totale dans un "laboratoire pour l’Église de demain". Guillaume Cail, l’un des fondateurs, a témoigné ce week-end devant les 700 étudiants catholiques rassemblés à Strasbourg. Au micro de Melchior Gormand, il expliquait récemment sur RCF la raison d’être de ce projet.



De nombreux ateliers et témoignages

Autre témoignage éclairant ce week-end pour les jeunes étudiants en grande école, celui de Soeur Anne Lécu. Elle a trouvé auprès des prisonniers sa place dans l’Eglise. Cette religieuse dominicaine est médecin généraliste à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle s’est confiée à Laetitia Forgeot d’Arc de RCF Alsace.

Cette religieuse dominicaine a représenté une vraie source d’inspiration pour les étudiants chrétiens réunis à Strasbourg ce week-end. Ils ont pu réfléchir, s’interroger sur leurs capacités à être influenceur ou followeurs. Pour le père Régis Peillon, les jeunes chrétiens ont pour vocation à être les deux à la fois.

Pour décliner cette thématique, une trentaine d’ateliers a été proposée aux étudiants en grandes écoles: "Catho ghetto: comment rendre notre foi populaire ?" "Accompagner le progrès: la science terre de mission ?" ou encore "La foi: une chance pour la politique ?" De quoi permettre à tous ces jeunes étudiants de réfléchir, discerner et peut-être pourquoi pas trouver leur place d’influenceur, de follower dans l’Eglise et dans la société.