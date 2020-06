"Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie..." (Mc 12, 35-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

quand Jésus enseignait dans le Temple,

il déclarait :

« Comment les scribes peuvent-ils dire

que le Messie est le fils de David ?

David lui-même a dit, inspiré par l’Esprit Saint :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

“Siège à ma droite

jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis

sous tes pieds !”

David lui-même le nomme Seigneur.

D’où vient alors qu’il est son fils ? »

Et la foule nombreuse l’écoutait avec plaisir.



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Après de nombreuses controverses avec les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, les sadducéens… maintenant, Jésus n’a plus de vis-à-vis qui cherchent à le piéger, il prend le temps d’enseigner dans le temple. Il aborde le thème du messie.



Dire qu’il est le messie nous paraît tellement évident ! D’ailleurs dans l’évangile de Marc, l’aveugle de Jéricho crie à Jésus « Fils de David », et quand Jésus entre à Jérusalem beaucoup reconnaissent dans celui qui entre dans la ville le règne qui vient, celui de leur Père David. Le lien entre le messie et la maison de David est bien avéré.



Mais un messianisme uniquement relié à la Maison de David pourrait s’orienter alors autour du temple, d’un royaume avec des frontières…. et en viendrait à revêtir une dimension politique. Le Salut de Dieu ne peut être instrumentalisé, comme pourrait l’être un pouvoir qui viendrait délivrer les juifs qui étaient oppressés à l’époque par le joug des romains.



Dans son propos, Jésus cherche alors à produire un écart, à ne pas enfermer le messie dans la lignée de David.



Le Messie est aussi le Fils d’un Autre, de celui qu’on appelle le Seigneur. Cet enseignement de Jésus sonne comme une mise en garde pour ses auditeurs. Il est le Messie venu pour tous les humains. Il est le Fils bien-aimé de Dieu, l’évangile de Marc le rappelle au baptême, à la transfiguration et dans la parabole des vignerons meurtriers que nous avons entendu en début de semaine.



La réalité du Messie va bien au-delà de la dimension davidique du Messie pour s’élargir à toutes celles et ceux qui reconnaissent en lui le fils du Seigneur, le Fils de Dieu. C’est du côté de la foi que se loge pour chacune et chacun de nous cette reconnaissance.