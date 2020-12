Comment les skippers du Vendée Globe évitent les icebergs ?

A l’approche de l’Antarctique, les navigateurs doivent éviter de heurter les icebergs qui risquent d'abîmer leurs bateaux. Pour cela, ils sont aidés de sept satellites.

Grâce à une carte, les skippers du Vendée Globe peuvent naviguer sereinement autour du Pôle Sud. On y voit des carrés rouges, oranges, des flocons, et différentes nuances de couleurs. Tout cela permet à la direction de course de dessiner la ZEA, la Zone d’Exclusion de l’Antarctique.



Sept satellites guident les skippers

La ZEA, c’est la zone interdite, les navigateurs n’ont pas le droit de franchir cette ligne mouvante pour leur sécurité. Dans ce périmètre, on trouve des icebergs et il faut absolument éviter une collision.

“J’adorerai en voir, mais pas dans cette course” raconte Alexia Barrier, la navigatrice azuréenne sur le bateau TSE-4myplanet.

Pour éviter de croiser ces “gros glaçons sauvages”, la direction de course envoie des cartes. Elles sont produites par l’entreprise Collecte Localisation Satellite et le Centre National d’Etude Spatiales. Les experts communiquent plusieurs fois par semaine avec la direction de course, en fonction des images des satellites.

300 photos sont prises pendant toute la course. Les clichés font 400 km sur 400 km et on peut voir des détails de 50 mètres. Mais les icebergs qui font cette taille n’inquiètent pas vraiment Sophie Besnard, ce sont les “grollers”, les petis iceberg, ceux qui se sont détachés des gros. Et pour les suivre, la chargée du Vendée Globe à CLS rentre des données comme les courants, le vent, l’état de la mer pour simuler la dislocation des icebergs et leur trajectoire.

Un travail qui s’étend sur plusieurs mois

Si les premières analyses ont commencé six mois avant le départ du Vendée Globe, elles ne sont pas prêtes de s’arrêter. “Nos équipes sont mobilisées jusqu’au bout parce que si le premier passe le Cap Horn pour Noël, le dernier ce sera plutôt fin-janvier, début février.”

Il faut rester vigilant, il y a quelques jours la ZEA s’est déplacée avec la découverte d’icebergs dans la zone de Crozet-Kerguelen. Il faut rester attentifs, les navigateurs risquent de croiser des icebergs au niveau de la mer de Ross et du Cap Horn.