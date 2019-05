Comment mieux prévenir les risques littoraux ?

La pointe bretonne n'est pas la zone littorale française la plus concernée par les risques de submersion ou d'érosion. Pourtant, 10% du trait de côte finistérien est aujourd'hui en recul. Et 9500 personnes sont directement exposées au risque de submersion dans le département. Comment faire face à cette situation? Pour aider les élus locaux, le conseil départemental, l'UBO et le Cerema (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) viennent de signer un partenariat. Explications, Philippe Joscht, l'un des responsables du Cerema.