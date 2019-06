Comment ne pas subir la canicule ?

Comment fuir la chaleur ? A moins d'avoir un petit ventilateur portatif, il suffit de se laisser guider sur votre smartphone. Plusieurs villes ont lancé des applis qui justement vous indiquent les lieux les plus frais. C’est notamment le cas à Lyon, avec 600 endroits recensés et une petite touche culturelle en plus.

Vous avez encore trop chaud ? Voici une solution radicale. Vous plonger à -110 degrés pendant deux minutes. C’est ce que proposent des centres de cryothérapie. Illustration avec l’Eden Ice, un établissement ouvert à ste Foy les lyon dans le rhône. Cout de la séance. 29 euros. Soit l’équivalent de 6 bacs de glace à la vanille, dont vous connaitrez désormais la sensation dans un congélateur !