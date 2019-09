Comment rejoindre les enfants et impliquer leurs parents : tout le défi des catéchistes

C'est aujourd'hui que se déroule la rentrée des catéchistes, la journée Starter, qui regroupe tous les catéchistes du diocèse mais aussi les chefs d'établissements du réseau de l'Enseignement catholique de Maine-et-Loire, les coordinateurs caté et les mouvements catholiques des enfants et des jeunes. C'es l'occasion d'évoquer les grands défis à relever pour les équipes catéchetiques dans les écoles et les paroisses avec Murielle Marçais, responsable du service catéchese du diocèse d'Angers.