Comment restaurer la biodivserité de l'Escaut ?

Vendredi 4 décembre après-midi, le préfet de région Michel Lalande organise un Comité de pilotage de restauration de la biodiversité de l’Escaut, et ce 8 mois après l’accident industriel chez le sucrier Tereos.

On se souvient qu’en avril dernier, à la suite d’une rupture d’une de ses digues, une pollution organique a tué plus de 70 tonnes de poissons sur le Canal de l’Escaut en France et Belgique.

La plus importante pollution industrielle de la région depuis 20 ans.

Les enquêtes sont toujours en cours.

Benoit Gauquie, naturaliste et chargé de mission patrimoine naturel et biodiversité du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut qui participera à cette réunion du 4 décembre avec 28 autres acteurs du dossier, nous explique ce que l'on peut attendre d'une telle rencontre.