Comment s'organisent les messes de Noël ?

Le père Nicolas Guillou est le curé de la paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle à Rennes. Habituellement, il accueille 2.000 fidèles la nuit de Noël. Cette année ce sera moitié moins. Le curé de cette paroisse du centre-ville de Rennes a pourtant multiplié le nombre de messes et a même prévu un système d’inscription en ligne pour que les personnes puissent réserver leur place. "Habituellement, on a trois célébrations. Cette année, on a rajouté une messe et on pourra accueillir 300 personnes à chaque fois. On leur demandera quand ils arriveront s'ils sont inscrits, on vérifiera qu'ils ont bien leur masque, on les placera", explique le père Nicolas Guillou.

Accueillir plus de monde que d'habitude

Et si tout est mis en œuvre pour permettre à un maximum de fidèles d’assister à la messe de Noël, avec la jauge en vigueur, deux sièges libres entre chaque personne ou entité familiale et une rangée sur deux inoccupée, la capacité des églises restent malgré tout contraintes et certains risquent de rester sur le parvis. Car les messes de Noël rassemblent bien plus que les pratiquants réguliers. "Pour nous c'est vraiment important cet accueil. Ça va être compliqué ce soir de Noël certainement, il faut s'organiser et appeler vos paroisses pour savoir comment vous allez être accueillis", affirme le père Nicolas Guillou.

Mieux vaut anticiper cette année pour assister à la messe de Noël. Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, RCF propose une programmation spéciale en direct de la basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice avec notamment la messe de la nuit de Noël demain soir à 20 heures et celle du jour de Noël à 10h30. Pour en savoir plus rendez vous sur rcf.fr.