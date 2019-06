Comment traverser l'épisode de canicule ?

Un épisode intense qui doit durer entre cinq et sept jours sur la majeure partie du pays, à l’exception de la Bretagne. Dans le reste du pays, il commence à faire chaud, très chaud. Et tous les moyens sont bons pour gagner quelques degrés, ou éviter de transpirer à grosses gouttes. Cédric Bonnefoy est allé tendre son micro dans la rue.

Prendre des mesures de précaution, prendre son mal en patience car si les températures maximales ont commencé à dépasser 30°C dimanche dernier, la chaleur va s’accentuer progressivement pour atteindre 35°C , 40°C dans la majorité des régions entre demain et vendredi. Il ne faudra pas non plus compter sur des nuits fraîches car les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C, selon les prévisions de Météo-France.

Face à ces records de température, plusieurs gestes de bon sens s’imposent. Evidemment il faut boire, rester au frais au maximum, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et ne pas se mettre en plein soleil. L'agence sanitaire Santé publique France recommande aussi de se rafraîchir et de se mouiller le corps, plusieurs fois par jour, au moins le visage et les avant-bras. Autre conseil, se munir d'un brumisateur pour les trajets en voiture.

Dans ces périodes de forte chaleur, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. C’est notamment le cas des personnes âgées. L’AD-PA, l’Association des directeurs au service des personnes âgées est tout particulièrement mobilisée. Une présence indispensable auprès de ces personnes pourtant rendue difficile en raison du manque de moyens. C’est ce que nous explique Eric Fragona directeur adjoint de l’AD-PA.

Autre secteur impacté par cette canicule, le BTP. Les conditions de travail pour les ouvriers travaillant dehors sur les chantiers deviennent particulièrement pénibles sous un soleil de plomb. Alors il faut être vigilant et adapter le rythme de travail des employés. C’est ce que nous dit Jean Claude Boni dirige PB constructions une entreprise de gros oeuvre à Lyon.

En période de canicule, les employeurs ont des obligations pour assurer la sécurité de leurs salariés. C’est prévu dans le Code du travail. Mais comment s’habiller sur son lieu de travail lorsqu’il fait si chaud ? Est ce que toutes les tenues sont autorisées ? Peut on s’habiller comme on veut ? Décryptage avec Marine Sonnerat, juriste aux Editions Tissot.

Une fois que l’on a une tenue légère et décente, on peut toujours aller s’abriter dans un lieu préservé de la chaleur. A Paris, où le niveau 3 "alerte canicule" a déjà été déclenché, la mairie a mis en place une cellule de crise et un réseau de "lieux frais". La mairie de Paris a ainsi identifié 922 "lieux frais". Il peut s'agir d'espaces verts (jardins, parcs, cimetières), de musées, de piscines mais aussi d'églises. Car les églises ont quelques vertus lorsque la chaleur est écrasante. C’est ce que nous dit le Père Emmanuel Boudet, le curé de Notre Dame de la Gare, située au coeur du XIIIème arrondissement de Paris.

Le mercure va continuer de grimper mardi sur une grande partie de la France. Ce matin, quelque 53 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, de Paris au Centre, de l'Auvergne à la Bourgogne et l'Alsace, en basse et moyenne vallée du Rhône.