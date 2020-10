Comment va évoluer la formation professionnelle

Ce crédit d’heures, qui sera transformé en euros, peut tout de même se chiffrer jusqu’à 1 800 euros, qui viendront s’ajouter aux sommes accumulées au titre du CPF depuis cinq ans. Pour faire la bascule, il faut tout d'abord se connecter au site "moncompteformation.gouv.fr" et y créer un compte avec son numéro de sécurité sociale. On y renseigne ensuite les heures de DIF accumulées jusqu’en 2014 demandées au préalable à son employeur.

Avec 1.800 euros on peut suivre de nombreuses formations. Il suffit de taper le mot clé dans le moteur de recherche du site. On peut notamment suivre une trentaine d’heures de cours d’anglais, une centaine d’heures pour préparer un CAP de boulanger, ou même cent quarante heures de formation à la permaculture.

Selon une enquête Ipsos pour le formateur en anglais Wall Street English, seuls 17 % des salariés auraient dores et déjà reporté leurs droits et 12 % auraient l’intention de le faire avant le 31 décembre. Plus d’un sur deux (57 %) ne sait pas que ses droits DIF peuvent encore être utilisés… "Partant du principe que le CPF est un compte personnel dont les droits peuvent être mobilisés sans en référer à son employeur, les entreprises s’en sont désintéressées", regrette Natanael Wright, président de Wall Street en France, que cite mon confrère Nicolas Senèze dans le numéro d’aujourd’hui de La Croix.

Elisabeth Borne a annoncé qu’elle avait demandé à ses services d’examiner la possibilité d’un nouveau report, la campagne de communication de cette année ayant été repoussée à cause de la crise sanitaire.