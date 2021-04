Comment vivre son confinement en famille ?

Nous pouvons être angoissés ou déprimés à l’idée de nous retrouver au même point qu’il y a un an : repli sur soi, portes qui claquent, troubles du sommeil des plus jeunes ou agressivité des ados… Chacun exprime son anxiété à sa manière.

Je crois qu’il faut d’abord accepter que les choses soient imparfaites : la vie ne se déroule pas comme nous aimerions. C’est ainsi, mais cela n’aura qu’un temps.

Nous pouvons aussi reconnaître que nous sommes fatigués entre le travail et les enfants à la maison, inquiets pour l’avenir, stressés par la maladie ou par les difficultés matérielles. Moins nous accordons de place à nos émotions et plus elles se rappellent à nous. Alors, nommons-les simplement : colère, peur, tristesse… Et aidons aussi nos enfants à les nommer, cela les aidera à les surmonter.

Une bonne démarche est de se remémorer les épreuves et la manière dont nous en sommes déjà sortis dans le passé. Cela nous donne courage et confiance pour traverser la crise actuelle. Faire aussi cet exercice avec nos adolescents ou nos étudiants angoissés. Les trois grandes pandémies du XXe siècle ont duré 18 mois à 2 ans. Ce temps semble long mais ne perdons pas de vue que nous pourrons bientôt nous retourner et voir cette crise sanitaire derrière nous. Enfin, garder un sommeil régulier, faire de l’activité physique, si possible dans la nature, et se donner un vrai emploi du temps alternant travail et vie familiale.

Je crois qu’il faut prendre soin les uns des autres avec bienveillance. Peut-être placer moins haut la barre de nos exigences pour nous même ou notre famille et privilégier des temps de qualité avec chacun, en commençant par notre couple. Ensuite, faisons ce que nous aimons et qui nous fait du bien : notre plat préféré ou celui de notre conjoint ou de nos enfants, une soirée pizza devant un bon film avec toute la famille, un petit déjeuner festif le dimanche matin, réaménager son appartement ou sa maison…

Enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide, si on ne se sent pas bien et consulter son médecin ou un psychologue.

Courage, nous en serons bientôt sortis !