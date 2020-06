Communication, voilà un mot clef aujourd’hui, au point qu’il existe à lui tout seul dans beaucoup d’entreprises avec le service dit « La communication » et donc ce sens ainsi défini dans le Petit Larousse : « Fait pour quelqu’un, une entreprise, d’informer et de promouvoir son activité auprès du public, d’entretenir son image par tout procédé médiatique ». Abréviation : la com. Voilà un mot qui a su communiquer…

Dans ce sens moderne il n'a pas évolué, mais il apparaît déjà au XIVe siècle pour désigner les relations entre les êtres humains et dès 1507 il est synonyme de discussion, de pourparlers. Ce qui en définitive donne au mot de solides assises. Il est directement emprunté au latin classique communicatio, fait de mettre en commun des propos, des actions. En fait, on a déjà eu l’occasion de l’évoquer avec le mot municipale, en signalant la racine mu qu’on retrouve dans munus, une fonction officielle, retrouvée dans municipis, qui prend part aux charges d’où la municipalités, mais aussi com-munis désignant le fait de partager ensemble une charge. Et donc communicare, transmettre quelque chose, une charge et finalement être en relation. Ainsi, c’est presque amusant que le service de la communication d’une municipalité, soit sans le savoir dans la même commune racine. Les premiers sens enregistrés par Furetière au XVIIe, montre que le sens du mot communication est aussi assez négatif en termes médicaux. On y donne en effet un exemple peu plaisant : « la communication de la peste, de la lèpre, dit Furetière, se fait aisément dans les pays chauds ».

Eh bien oui, si on excepte la « com » dans les entreprises, ils sont en effet là. En fait le mot est malléable la communication y est déjà la « fréquentation de l’intelligence qu’on a avec quelqu’un » Enfin, elle est aussi géographique : « Il y a eu bien des places qui ont eu communication les unes avec les autres par-dessous terre ». Bon je n’ai pas de communication de ce type avec mes voisins, mais on le dit toujours entre deux pièces. Évidemment, impossible pour Louis XIV d’appeler Colbert au téléphone et de dire « allô, allô Fouquet… Ah, fi donc, je crois que la communication a été coupée »