Compagnonnage : restaurer les Conduites

Au sommaire :

- Ce sont des témoignages de certaines parts de l'histoire du compagnonnage : les Conduites. Ces tableaux, 25 au total au musée à Tours, ont besoin d'être restaurés.

Une campagne de financement lancée en décembre dure toute l'année. Pourquoi est-ce important de restaurer ces conduites ? Qu'est-ce que ces conduites racontent de l'histoire du compagnonnage ? Réponse avec Virginie Tostain, directrice du musée à Tours.

- Le secteur de l'événementiel est à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Les professionnels n'ont pas de visibilité sur leur avenir et ne savent pas quand ils pourront reprendre leurs activités. Ce secteur regroupe de nombreuses professions : artistes, propriétaires de salles de réceptions, fleuristes, techniciens sons et lumières et bien d'autres. Aujourd'hui nous nous intéressons au cas des traiteurs.