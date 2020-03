Confinement: 2e journée

>La paroisse St Grégoire de Ligueil continue de faire vivre la foi avec une initiative originale en ces temps de confinement: Célébrer la messe en direct sur facebook



>Depuis mardi midi, l'heure est au confinement pour la population. Pour s'assurer du respect de la mesure, des contrôles routiers ont été organisés ce mercredi à St-Gervais la forêt et Cour-Cheverny



>Météo: Le beau temps continue aujourd'hui. On aura un grand soleil et des températures qui dépasseront les 20° par endroit.