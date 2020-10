Confinement, acte II : "Un incendie multi-foyer", pour le Dr Mercier-Guyon

A partir de vendredi, la France entame un second confinement. Il durera jusqu’au 1er décembre minimum. Un confinement quasi-similaire au printemps. Excepté, l’école qui restera ouverte, les entreprises qui continueront de tourner, et les visites en EHPAD et maisons de retraites autorisées. Le médecin généraliste d’Annecy, le Docteur Charles Mercier-Guyon, est l’invité de la rédaction.