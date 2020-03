Confinement : Chacun chez soi : Oui, chacun oiur soi : Non!

La météo n’est pas bonne, les vagues du virus viennent nous submerger, certains en sont atteints sans le savoir, d’autres le développent, d’autres en meurent chaque jour…

Cette heure grave nous apprend l’obéissance civique pour une solidarité mondiale. Respectons les consignes, soyons responsables, ne transmettons pas, ne recevons pas ce Covid 19.

Ce temps inédit nous appelle à inventer des nouveaux modes de vie, la tempête que nous traversons dans nos confinements nous provoque à de nouvelles découvertes : De nous-mêmes pour mieux habiter nos intériorités, Des autres, mon conjoint, mon colocataire, mes enfants pour approfondir leur mystère.

Confinement, retrait, retraite… D’où peut résonner la clameur de Dieu qui nous attend et nous accompagne aussi, et surtout, dans ces moments que nous vivons. Ce temps inédit nous appelle aussi à inventer de nouveaux modes de fraternité. Car si notre contexte change, les plus démunis, fragiles, les personnes isolées et dans la rue , dans les squats… il y en a toujours des milliers. Et puis nos malades, nos familles endeuillées.

Un grand merci pour vos gestes de solidarités : soutien au téléphone / attention aux voisins un peu perdus / si j’ai moins de 70 ans et que je suis en bonne forme, je peux me rendre disponible aux appels des associations caritatives ; agir aussi par nos prières, et puisque nous somme moins tentés de dépenser… répondons généreusement aux appels à dons, le Secours Catholique Caritas France a débloqué 2,5 millions pour que des chèques service puissent dès aujourd’hui être distribués aux plus en galère ; n’hésitez pas à participer à la hauteur de vos moyens.



Chacun chez soi : OUI, mais chacun pour soi : NON ! Vivons un chacun FRATERNEL !

Dédicaces et merci à tous les travailleurs de la santé, de l’alimentaire, des médias, du social, les acteurs et actrices des associations caritatives, des pouvoir publics… Elargissons pour terminer nos regards au-delà de nos confinements métropolitains, aux territoires d’outre-mer et aux pays qui luttent comme nous sans nos moyens : Haïti, les pays africains, d’Amérique latine…

Chers amis, prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles ; courage et patience.

Le Secours Catholique est à vos côtés, semons l’Espérance au cœur de nos fragilités !