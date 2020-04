Confinement : comment ça va ?

Cette question nous l’avons tous posé des milliers de fois et bien des fois sans prêter une véritable attention à la réponse. Ces temps de confinement, de maladie, d’isolement, nous mènent à prêter attention à la question et à tendre l’oreille à la réponse. Beaucoup d’entre nous, avons quelques fois l’impression d’être inutiles en ces temps de détresse, et c’est douloureux. Une manière d’être utile c’est de poser cette question, autour de nous à nos proches bien sûr mais aussi à nos voisins mais aussi à ceux plus lointains. Poser la question et écouter la réponse. Ecouter ce que l’autre veut me partager, peut être ses peurs, ses angoisses ….Oser dire ses peurs, ses angoisses en ces temps de confinement étouffant, cela peut être libérateur.

L’écoute est la première demande des personnes qu’on accompagne : écouter, prendre des nouvelles et partager un peu de chaleur humaine c’est possible en respectant parfaitement les consignes de sécurité! Nos bénévoles qui ne peuvent plus agir sur le terrain, prennent le téléphone et appellent, créent des boucles whatsapp, aident à distance des enfants pour leurs cours, distillent leur bonne humeur et leur chaleureuse écoute à tous ceux qui en ont besoin. En ces temps compliqués, chacun peut être utiles en maintenant le lien social, en prenant des nouvelles d’amis ou cousins lointains en laissant un petit mot d’encouragement dans le hall de l’immeuble, en envoyant un sms, en partageant des bonnes idées sur Facebook ou par mail.

Aujourd’hui, c’est tout le Secours Catholique qui peu à peu d’Avignon à Ajaccio en passant par Saint Denis ou encore Vannes reprend certaines de ses activités de terrain (maraudes, épiceries solidaires, distribution de matériel scolaire, distribution de chèques service …) avec des conditions de sécurité sanitaire strictes. Mais tous nous continuons à demander "comment ça va ?" Je me souviens lorsque j’habitais en Afghanistan ,il y a longtemps, de la litanie que nous échangions à chaque rencontre : "comment vas-tu ? est-ce que tu vas bien ? est-ce que ta santé est bonne ? et celle de tes parents ? est ce que tes enfants sont en bonne santé ?" … Alors nous aussi engrenons ces belles litanies de questions …mais surtout écoutons la réponse de tout notre cœur !