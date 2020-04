Confinement: prévenir les syndromes de stress post-traumatique

Quel sera l'impact de la crise sanitaire et du confinement sur notre santé mentale? Un peu partout en France, des psychologues ouvrent des cellules d'écoute pour aider qui en ressent le besoin à verbaliser ce qu'il ressent. C'est aussi une façon de prévenir d'éventuels stress post-traumatiques. Explications de Pauline Rességuier, psychologue.



Le coronavirus réveille des peurs archaïques

Le coronavirus, on en parle beaucoup mais on ne le voit pas. Cet aspect "impalbable" de la situation "réveille des angoisses de mort, des peurs archaïques", que l'on porte tous en nous, de manière plus ou moins intense. Des peurs qui "se réveillent parfois quand il y a comme ça des moments qui sont particuliers, qui paraissent un peu hors du temps et un peu surréalistes".



Et peut entraîner Des troubles du comportements

Vider les rayons de pâtes ou de papier toilette dans les supermarchés, expulser de chez eux des soignants ou leur demander de quitter leur appartement... Autant de troubles du comportement, qui ne sont qu'une "manière illusoire et un peu contradictoire comme une tentative pour tenter de reprendre le contrôle", explique la psychologue, "d'avoir l'impression de s'organiser pour maîtriser une situation qui nous dépasse, qui nous confronte un peu à l'impensable".



des cellules d'écoute psychologique

Un peu partout en France, des psychologues ont mis en place des cellules d'écoute. Vendredi dernier, une équipe d'Albi a ouvert une ligne d'écoute (le 05 63 48 56 78). Un moyen d'encourager les Français à exprimer leur ressenti. "La verbalisation permet énormément de soulager : plus on verbalise moins on garde à l'intérieur, moins ça risque de s'enquister." Du côté du praticien, "ça permet de ramener des principes de réalité, de reconnecter à des ressources que tout un chacun on a à l'intérieur de nous, pour pouvoir le penser avec plus de distance". C'est aussi "une façon de prévenir le stress post-traumatique".

Le confinement peut entraîner en effet ce que les psychologues nomment "décompensations", c'est-à-dire des troubles psychologiques. "Ça peut perturber dans le rapport à l'espace et au termps." Et "réactiver réactiviter toutes les angoisses qu'on a à l'intérieur de nous à bas bruit, des petits traumas ou des petits ancrages négatifs qui pour l'instant ne nous empêchaient pas de fonctionner mais qui peuvent prendre plus de place ou plus d'ampleur".