Confinement, streaming : quel avenir pour nos cinémas ?

"Pour notre cinéma, c'est moins 70 % de chiffres d'affaires et moins 70 % de fréquentation".

Arnaud Toussaint, directeur du Cinéma Palace d’Epinal



Ils sont à l'arrêt depuis de nombreuses semaines. Les cinémas attendent désespérément et avec impatience leur réouverture. En 2020, le Cinéma Palace d’Epinal a enregistré 133 000 entrées, contre plus de 430 000 en 2019. Une situation d'autant plus difficile face à l'engouement grandissant pour les plateformes de streaming.