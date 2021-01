Confinement, télétravail, 35h... Le MEDEF de Haute-Loire se livre sur l'avenir.

Selon le président et le délégué général du MEDEF de Haute Loire l'incertitude permanente pèse sur les patrons. Au micro de Stéphane Longin, Jean Pierre Lenhoff et Stéphane Vray évoquent aussi l'après COVID et se posent la question du maintien des 35 heures.



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00